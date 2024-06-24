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Пожилого мужчину в Печорах приговорили к 240 часам работ за пьяное вождение

Печорский районный суд вынес обвинительный приговор 64-летнему мужчине, управлявшему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По данным следствия, подсудимый, несмотря на запрет, сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он съехал с дороги. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД провели освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние. При назначении наказания суд учел положительные характеристики подсудимого, его пенсионный возраст и отсутствие судимости.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 264.1 УК РФ и приговорил его к 240 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на два года.