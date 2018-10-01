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Грудной ребенок попал в ДТП на трассе Петербург - Невель в Палкинском районе

Грудной ребенок попал в ДТП на 316-м км трассы Санкт-Петербург - Невель в Палкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области, 7 октября в 17.00 девушка 1993 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», не справилась с управлением при выполнении обгона и съехала с дороги.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, девочка 2018 года рождения, госпитализированы.

Вчера в 20.40 у дома №26 по Рижскому проспекту в Пскове водитель автомобиля «Форд Фокус» 1984 года рождения не предоставил преимущество «Газели» под управлением мужчины 1965 года рождения, который двигался с включенными синими маячками и звуковым сигналом. В результате ДТП пострадала пассажир «Газели» - женщина 1954 года рождения.

5 октября в 6.45 у дома на Балтийской, 10 в Псковском районе 22-летняя девушка, управляя автомобилем «Опель Вектра», на закруглении дороги не справилась с управлением, съехала с дороги и совершила наезд на металлические ограждения. В результате ДТП водитель с полученными травмами самостоятельно обратилась за медицинской помощью в травмпункт Пскова.

6 октября в 17.00 в деревне Кунгово Красногородского района водитель автомобиля Иж-2126 «Ода», мужчина 1988 года рождения, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП пассажир автомобиля, мужчина 1973 года рождения, с полученными травмами госпитализирован Опочецкую межрайонную больницу.

Всего в период 5 - 7 октября на дорогах Псковской области произошло 7 ДТП, в результате которых один человек погиб и 9 получили травмы разной степени тяжести.