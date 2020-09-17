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Водитель «БМВ» сбил лося в Пскове, пострадал человек. ФОТО

Водитель автомобиля «БМВ» сбил дикое животное в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, это произошло в субботу, 19 сентября, в 15.50 на 283-м километре федеральной дороги Санкт-Петербург - Невель.

За рулем автомашины находился мужчина 1967 года рождения. Лось выбежал на дорогу справа налево по ходу движения «БМВ».

В результате пострадала пассажирка. В 18.20 полицию поступило сообщение об обращении за медицинской помощью женщины 1973 года рождения с закрытым переломом ключицы. Она получила телесные повреждения во время наезда машины на лося. Женщина находилась в автомобиле справа спереди.

Водитель и пассажирка - жители Санкт-Петербурга.