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Грузовой Mercedes горел в стругокрасненской деревне Мараморочка

Пожарные ликвидировали возгорание грузового автомобиля в деревне Мараморочка Стругокрасненского муниципального округа 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

В полуприцепе Krone SD 2021 года выпуска огонь повредил низ и правую переднюю часть.

В тягаче Mercedes-Benz Actros 2021 года выпуска огонь повредил заднюю ось.

Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание в аккумуляторном отсеке. Пожар ликвидировали 3 специалиста и 1 единица техники.