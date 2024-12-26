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Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Станиславом Стармолотовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним об итогах работы дорожной отрасли региона в 2024 году и планах на новый год.

Напомним, «Обратный отсчет» - это традиционный ежегодный проект «ПЛН FM», в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги ушедшего года.