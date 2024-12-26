Темпы абсолютно нормальные, все идет по графику — Станислав Стармолотов о строительстве Северного обхода

После череды неудач и проволочек строительство Северного обхода идет в точности по графику. Об этом рассказал в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
Финансовые проблемы на одном из этапов строительства решились властями Псковской области.
«Были финансовые проблемы у нас, когда 2 миллиарда федеральный центр забрал, но область нашла возможность компенсировать своими средствами. Пока дальше будем работать, может, получится обратно их вернуть из федеральных. Под ключ к 2027 году подойдем, потому что сейчас монолитятся береговые опоры, к русловым приступают потихоньку, подрядчик уже активно заходит в русло. Я думаю, к концу 25-го года начнется уже монтаж пролетного строения», - добавил Станислав Стармолотов.