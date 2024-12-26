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Темпы абсолютно нормальные, все идет по графику — Станислав Стармолотов о строительстве Северного обхода

После череды неудач и проволочек строительство Северного обхода идет в точности по графику. Об этом рассказал в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Темпы абсолютно нормальные, все точно по графику идет. Нет опережения, но подрядчик работает планово, есть определенные инженерно-технические трудности. Это всегда на производстве, без этого не бывает. Финансированием объект полностью обеспечен. Если не случится какого-то финансового коллапса, то полностью, до окончания контракта, финансирование подтверждено, подписан меморандум с федеральным центром. Я пока каких-то рисков не вижу. Подрядчик опытный, субподрядчики тоже опытные, наши, псковские взяты на дорожную часть. Поэтому работа идет, переустройство сетей идет активно. Это больше касается примыкания к Рижскому шоссе. Все проблемы, которые возникают, чисто технического характера», - отметил председатель профильного комитета.

Финансовые проблемы на одном из этапов строительства решились властями Псковской области.

«Были финансовые проблемы у нас, когда 2 миллиарда федеральный центр забрал, но область нашла возможность компенсировать своими средствами. Пока дальше будем работать, может, получится обратно их вернуть из федеральных. Под ключ к 2027 году подойдем, потому что сейчас монолитятся береговые опоры, к русловым приступают потихоньку, подрядчик уже активно заходит в русло. Я думаю, к концу 25-го года начнется уже монтаж пролетного строения», - добавил Станислав Стармолотов.