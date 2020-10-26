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Водитель с 13-дневным стажем устроил ДТП в Пскове. ФОТО

Водитель с 13-дневным стажем устроил ДТП на улице Ижорского Батальона в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение двух автомашин произошло 26 октября в 16.50 у дома №36.

Водитель ВАЗ-2115, молодой человек 2002 года рождения, ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущество в движении автомашине ГАЗ-27851 (за рулем находился мужчина 1983 года рождения). Грузовик двигался по главной дороге.

Пострадавших нет. Автомобили получили сильные технические повреждения.

Водитель легковой автомашины на момент аварии имел 13-дневный стаж.

В ГИБДД Пскова рекомендуют начинающим водителям быть внимательными и осторожными при управлении транспортом.