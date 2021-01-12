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Водителя с признаками опьянения нашли полицейские на месте ДТП в Пскове

Водителя с признаками алкогольного опьянения обнаружили сотрудники полиции, выехав на сообщение о ДТП в Пскове. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 12 января у дома №30 по Ленинградскому шоссе.

По предварительной информации, очевидцы сообщили о съезде с дороги в кювет автомашины «Форд». Водитель не справился с управлением. Никто не пострадал. К моменту приезда сотрудников полиции автомобиль уже вытащили на дорогу.

В отношении мужчины 1983 года рождения составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.8 часть 1 КоАП РФ (управление транспортом в нетрезвом виде). Автомобиль помещен на спецстоянку.