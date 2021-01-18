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Пьяный водитель врезался в столб на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО

Пьяный водитель врезался в столб на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, это произошло 19 января в 0.15 на улице Юбилейной, напротив дома №47.

Водитель «Шевроле Авео» 1982 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде столба. Никто не пострадал. Автомашина получила технические повреждения.

У водителя установлено алкогольное опьянение - 0,392 мг на литр. Составлен административный протокол по статье 12.8 часть 1, материалы будут переданы в суд для принятия решения.