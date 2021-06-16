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В Пскове две иномарки съехали в канаву и повисли на железобетонном водоотводе

В Пскове две иномарки съехали в канаву и повисли на железобетонном водоотводе 16 июня. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Около 16.20 водитель автомобиля «Заз Шанс», мужчина 1990 года рождения, ехал со стороны деревни Заровенье. На втором километре дороги Псков — Родина он не уступил автомобилю «Шкода Октавия» при выезде на главную дорогу. Второй иномаркой управляла женщина 1991 года рождения, она двигалась со стороны Изборска в сторону деревни Родина. В результате автомобили столкнулись.

В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили технические повреждения.