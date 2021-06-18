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Пьяный водитель на трассе под Невелем выехал на встречную полосу и травмировал двух человек

Пьяный водитель на трассе под Невелем выехал на встречную полосу и травмировал двух человек во встречной автомашине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс—службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 19 июня в 16.45 на 511 км дороги Санкт - Петербург - Невель Невельского района. Водитель «Форд Фокус С-макс» - мужчина 1978 года рождения, житель Невельского района находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «Тайота Камри». За рулем «Тойоты» была женщина 1975 года рождения, жительница Псковского района, находилась в трезвом состоянии.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель «Тойоты» и пассажирка 1952 года рождения получили различные ушибы. Полиция проводит проверку по факту происшествия.