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Пьяный водитель «Ауди» травмировал водителя «шестерки» в Псковском районе

Пьяный водитель «Ауди» травмировал водителя «шестерки» в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД по Псковскому району, это произошло 26 июня в 08.20 на 6-м километре дороги Псков – Кислово – Палкино.

Водитель «Ауди А3», мужчина 1987 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-2106 под управлением мужчины 1983 года рождения. После столкновения ВАЗ съехал кювет.

Пострадал водитель ВАЗа. Сначала ему поставили диагноз перелом бедра, в медицинском учреждении информация не подтвердилась.

У водителя «Ауди» установлено состояние алкогольного опьянения. Он ехал из Палкинского района в Псков.