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«Ниссан» врезался в дерево в Пушкиногорском районе

ДТП произошло ночью 29 августа в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 1.44 около дома №9 по улице Центральной в деревне Кокорино водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Лаурел», не учел дорожные и метеорологические условия (дождь) и не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в левый придорожный кювет по ходу движения и врезался в дерево.

Водитель в результате ДТП получил травмы.