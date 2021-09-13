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Водитель электросамоката врезался в «Форд» на Рижском проспекте в Пскове

ДТП с участием электросамоката произошло у дома №64 по Рижскому проспекту в городе Пскове в 3.20 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Водитель электросамоката «Куго М5» без номеров (мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт, относится к мопедам), мужчина 1987 года рождения, двигаясь по пешеходной и велосипедной дорожке с разделением движения, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем «Форд Фьюжн» под управлением водителя 1985 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель электросамоката, госпитализация не потребовалась. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Водитель автомобиля был трезв.