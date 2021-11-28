Заявки на оформление 10 ДТП поступили с утра в ГИБДД Пскова

Заявки на оформление 10 ДТП поступило в ГИБДД Пскова с 8.30 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Часть заявок отработана, несколько участников дорожных аварий ожидают оформления. Пострадавших нет. Места столкновения находятся в разных частях города. Одно ДТП произошло на АЗС на улице Труда, 79.
Часть происшествий без пострадавших водители могут оформить по «европротоколу», без обращения в полицию, отметили в ГИБДД.
На фото: ДТП на перекрестке Рижского проспекта с ул. Балтийской, фото с камер PskovLine
В Госавтоинспекции обратили внимание, что количество аварий не превышает значений в обычные, бесснежные дни. Причинами ДТП являются пренебрежение водителями элементарными правилами безопасности в зимних условиях – соблюдение дистанции, выбор скорости сообразно дорожным условиям.
По информации ГУ МЧС России по Псковской области, 29 и 30 ноября в регионе прогнозируется сильный снег, местами мокрый снег. Возможны нарушения энергоснабжения.