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Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пскове, пострадала женщина

Женщина пострадала в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове 7 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей ОГИБДД УМВД России по городу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 8.35 у дома №49б. Водитель автомобиля «Ауди 6», мужчина 1981 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Шевроле Ланос», за рулем которой находился мужчина 1984 года рождения.

Пострадавшую пассажирку «Шевроле», 45-летнюю женщину, доставили в областную больницу. По предварительной информации, она получила ушиб грудной клетки.

На месте происшествия работают сотрудники ведомства, выясняются обстоятельства произошедшего.