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Псковский суд вынес приговор сбившему велосипедиста водителю

Псковский городской суд ограничил свободу местному жителю за наезд на велосипедиста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

29 октября 2020 года подсудимый двигался на автомобиле задним ходом по дворовой территории на улице Народной и совершил наезд на велосипедиста, причинив тяжкий вред здоровью человека.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на полтора года. Приговор в законную силу пока не вступил, добавили в пресс-службе.