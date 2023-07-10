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Автомобиль Peugeot въехал в «буханку» и врезался в дерево в Красногородске. ФОТО

Легковой автомобиль въехал в припаркованную «буханку» и в последствии совершил наезд на дерево в Красногородске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий», дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №22 на улице Комсомольской 8 июля в 5:20.

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий»

Водитель автомобиля Peugeot 307, мужчина 1991 года рождения, не справился с управлением, не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством и совершил касательное столкновение с автомашиной УАЗ-3909, которую припарковал мужчина 1961 года рождения. В последствии водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на дерево.

В результате ДТП разовую медицинскую помощь оказали пассажирам автомобиля Peugeot - мужчине 1992 года рождения и женщине 1991 года рождения. К категории «раненые» не относятся, отметили в ГИБДД.

Транспортные средства получили технические повреждения.