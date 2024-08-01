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В Пскове водитель Ford Focus сбил пешехода на «зебре»

В Пскове водитель Ford Focus сбил пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, наезд произошел 12 августа в 13.09 на улице Максима Горького у дома №18, в районе перекрестка с улицей Конной.

Мужчина 1973 года рождения за рулем автомашины совершил наезд на пешехода. Женщина 1997 года рождения переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, двигалась справа налево.

У пострадавшей выявлены ушибы и ссадины. Не госпитализирована.

Водитель трезвый. В объяснении сообщил, что не увидел женщину из-за солнца. Он помог пострадавшей, вызвал скорую помощь. По факту ДТП проводится проверка.