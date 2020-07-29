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Закрытие мотосезона состоится в Пскове 19 сентября

Проезд мотоколонны, посвященный закрытию мотосезона 2020 года, состоится в Пскове 19 сентября. Об этом сообщается в группе мотоклуба «Позитивная механика» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа мотоклуба «Позитивная механика» в социальной сети «ВКонтакте»

Сбор мотоциклистов начнется на стоянке у памятника Александру Невскому с 13.00. Старт колонны в 16.00, затем - проезд по улицам города, а в 16.30 - возвращение на место старта и разъезд. Проезд колонны утвердила и одобрила Госавтоинспекция.

«Маршрут планируется в этом году необычный, он пройдет по центру города, но при этом будет закольцован: старт у памятника Невскому, проезд по улице Леона Поземского, через площадь Ленина, по Октябрьскому проспекту, на виадук и в Кресты. В Крестах на круге колонна разворачивается и едет в обратном направлении по тому же маршруту. Проедем по Октябрьскому проспекту, площади Ленина и улице Леона Поземского с прибытием на место первоначального старта. Поэтому, друзья, после первого проезда Октябрьского проспекта разъезжаться рано, сохраняем строй!» - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что перед стартом колонны будет достаточно времени для общения на свежем воздухе. «Благо погода ожидается приличной, а настроение и силы поддержит клубная кухня с солянкой, выпечкой, горячим чаем с картофелем фри с сосисками, только по понятным причинам не будет привычной уличной мебели», - сказали они.

Участвующий в проезде колонны мотоциклист обязан соблюдать следующие правила безопасности:

адекватно реагировать на замечания и просьбы организаторов колонны;

соблюдать меры безопасности при движении в колонне, двигаясь попарно;

иметь на транспортном средстве номерной знак, на голове - шлем, в кармане - документы;

занять свое место перед стартом колонны и стараться сохранять его при движении, соблюдая интервал между своим мотоциклом, впереди идущими и боковыми;

держать один уровень движения с парным соседним мотоциклом. Колясочники едут не парами, а цепочкой, соблюдая общий темп и дистанцию.

Мотоциклисты обязаны соблюдать дистанцию 1,5 метра. При движении в колонне запрещается:

делать резкие маневры (торможение, разгон), приемы стантрайдинга;

обгонять двигающиеся впереди мотоциклы;

проезжать в «междурядье» колонны;

выходить из колонны большими группами (это создает «разрыв» колонны и сбивает с «курса» остальных участников колонны);

создавать конфликтные ситуации на дороге с другими участниками движения.

«При выборе места в колонне старайтесь по возможности выбрать себе в пару однотипный мотоцикл, это будет выглядеть гармонично. Всем приятно двигаться в красивой и стройной колонне, не менее приятно на такую колонну смотреть со стороны», - отметили в мотоклубе «Позитивная механика».