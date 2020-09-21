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Пьяного петербуржца за рулем «Хендая» остановили полицейские в Пскове

Пьяного петербуржца за рулем «Хендая» остановили полицейские в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, ночью 10 октября на улице Максима Горького полицейские остановили для проверки автомашину «Хендай Крета». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый житель Санкт-Петербурга, 1976 года рождения.

В Новосокольниках по улице Жалиса 10 октября на мопеде следовал 39-летний житель Новосокольнического района, который тоже был в нетрезвом виде. А в Порховском районе вечером 9 октября на трассе Псков - Великий Новгород стражи порядка остановили 20-летнего молодого человека, ехавшего на мопеде. И он оказался «под градусом».

Еще двое нетрезвых автомобилистов были выявлены дорожной полицией 10 и 11 октября на территории Псковского и Печорского районов. По всем данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.