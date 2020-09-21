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Кто имеет преимущество на парковке, разъяснили в псковской ГИБДД

Псковичам напоминают о запрете занимать парковочные места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Правилами дорожного движения инвалиды наделены определенными преимуществами по отношению к другим категориям участников дорожного движения. Например, лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, могут следовать по краю проезжей части по ходу движения транспортных средств при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним.

На автомобильных парковках выделены места для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов. В таких местах могут осуществлять парковку только водители транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Этот знак может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами первой или второй групп, а также перевозящих таких инвалидов, сведения о которых подлежат внесению в регистрационные документы (Напомним, что согласно ст.12.4 ч.2 КоАП РФ за незаконную установку на транспортное средство опознавательного знака «Инвалид» назначается административный штраф в размере 5 тысяч рублей).

Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов, составляет 5 тысяч рублей, предусмотрена и эвакуация транспортного средства (согласно ст.12.19 ч.2 КоАП РФ).

«Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и корректны по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья. Не занимайте парковочные места, предназначенные для них», - отметили в псковской ГИБДД.