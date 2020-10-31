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Фотофакт: Выбросили автомобиль?

Проблема оставленных в неположенных местах автомобилей остается одной из самых часто возникающих в работе водителей мусоровозов. Очередной случай такой парковки зафиксирован сегодня в Пскове возле контейнерной площадки на улице Рокоссовского, 40. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Экопром».

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В связи с этим «Экопром» разработал памятку для автомобилистов:

Как понять, что твой автомобиль помешает отгрузке контейнеров

Когда вы паркуете машину всегда обращайте внимание: а проедет ли здесь габаритный мусоровоз? Получится ли выкатить контейнер? Сможет ли спецтехника безопасно загрузить баки? А жильцы смогут воспользоваться емкостью для ТКО? Если в ответах на эти вопросы вы сомневаетесь, то скорее всего, путь вы действительно перегородили. Поэтому следует переставить автомобиль в более удобное место. Наши водители умеют искусно маневрировать даже в самых узких дворах, но лучше не усложнять им работу.

Что произойдет, если путь к контейнерам перегорожен автомобилями

Ответ здесь очевиден - мусоровоз не сможет подобраться к контейнеру и вывезти отходы. В таких случаях, водителю придётся заезжать в этот двор два, а то и три раза в день, чтобы качественно выполнить свою работу. Всё это может повлиять на время вывоза с других адресов.

Какие меры можно предпринять для решения сложившейся ситуации

Мы всегда верим в сознательность жителей. Перед тем, как припарковаться, обязательно изучите территорию. Кроме того, может помочь установка ограждений и информационных табличек вблизи контейнерной площадки.