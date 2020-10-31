В Псковской области незначительно подешевел бензин

На потребительском рынке Псковской области в ноябре по сравнению с предыдущем месяцем бензин автомобильный марки АИ-95 подешевел на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 1,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
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|
Ноябрь 2020 в % к
|
октябрю
2020
|
декабрю
2019
|
ноябрю
2019
|
Бензин автомобильный марки АИ-92
|
100,1
|
102,4
|
102,3
|
Бензин автомобильный марки АИ-95
|
99,8
|
101,6
|
101,6
|
Бензин автомобильный марки АИ-98
|
100,1
|
101,6
|
101,6
|
Дизельное топливо
|
101,2
|
103,3
|
103,8
По сравнению с декабрем 2019 года более всего выросли цены на дизельное топливо – на 3,3%, цены на бензин автомобильный марки АИ-92 за этот период – на 2,4%.
К октябрю прошлого года наибольший рост цен наблюдался на дизельное топливо (на 3,8%).