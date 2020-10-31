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В Псковской области незначительно подешевел бензин

На потребительском рынке Псковской области в ноябре по сравнению с предыдущем месяцем бензин автомобильный марки АИ-95 подешевел на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 1,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Ноябрь 2020 в % к октябрю 2020 декабрю 2019 ноябрю 2019 Бензин автомобильный марки АИ-92 100,1 102,4 102,3 Бензин автомобильный марки АИ-95 99,8 101,6 101,6 Бензин автомобильный марки АИ-98 100,1 101,6 101,6 Дизельное топливо 101,2 103,3 103,8

По сравнению с декабрем 2019 года более всего выросли цены на дизельное топливо – на 3,3%, цены на бензин автомобильный марки АИ-92 за этот период – на 2,4%.

К октябрю прошлого года наибольший рост цен наблюдался на дизельное топливо (на 3,8%).