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В Пскове женщина-водитель с амбре ударила автоинспектора и сбросила шубу

Женщину-водителя с признаками алкогольного опьянения задержали в центре Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, это произошло 14 января в 17.05 у дома №37/2 по Октябрьскому проспекту, на перекрестке с улицей Гагарина.

О правонарушении в полицию сообщил мужчина. Он двигался на своей автомашине по Октябрьскому проспекту, когда его подрезал водитель «Мицубиси Лансер». Мужчина подошел к иномарке и открыл дверь, за рулем он увидел женщину с признаками алкогольного опьянения.

На место были вызваны сотрудники полиции. Дама с запахом спиртного вела себя агрессивно: оскорбляла сотрудников полиции, ударила госавтоинспектора. В пылу даже сняла с себя и швырнула шубу.

В отношении водителя 1966 года рождения составлен протокол по статье 12.26 часть 1 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Материал будут направлен в суд. Автомобиль помещен на спецстоянку.

В Госавтоинспекции поблагодарили неравнодушного псковича, который помог выявить пьяного водителя и предотвратил возможность новых опасных ситуаций на дорогах Пскова.