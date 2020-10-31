←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Какой автомобиль надежнее?
Почему не стоит Поднимать щетки
Все ограничения движения
Как это? Кольца не будет?
Где починить Литые диски
Герцена Односторонняя
советы по эксплуатации в холода
ещё За рулём 31.10.2020 22:403 Почему пьяным нет смысла тянуть время в надежде «выветрить алкоголь», рассказали сотрудники ГИБДД 21.01.2021 11:530 Себежанин лишился свободы за вождение в нетрезвом виде 21.01.2021 07:460 В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили 20.01.2021 12:040 Трех пьяных водителей-рецидивистов остановили псковские полицейские 19.01.2021 22:360 Минпромторг предложил повысить ставку утильсбора на легковые машины и грузовики 18.01.2021 22:240 Проверять свидетельства о госрегистрации на стеклоомывайку советуют псковичам
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Себежанин лишился свободы за вождение в нетрезвом виде

21.01.2021 11:53|ПсковКомментариев: 0

В Себежском районном суде рассмотрено дело в отношении местного жителя, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

За езду в состоянии алкогольного опьянения мужчина был наказан в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года на улице Ленина в Идрице его снова остановили сотрудники ГИБДД. Нетрезвый мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2105.

Приговором Себежского районного суда ему назначено наказание в виде 8 месяцев тюрьмы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Теги: #пьяный за рулем #Себежский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 1597 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
21.01.2021, 11:530 Себежанин лишился свободы за вождение в нетрезвом виде 21.01.2021, 11:310 На трассе Петербург - Псков «Мазда» врезалась в обгонявший ее «Ситроен» 21.01.2021, 11:250 В Пустошкинском районе два автомобиля столкнулись и съехали в кювет 21.01.2021, 10:330 Полиция ищет свидетелей съезда в кювет «Фольксвагена» под Псковом
21.01.2021, 07:460 В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили 20.01.2021, 17:520 В Пскове не будет кольца или светофора на перекрестке Народной и Люксембург 20.01.2021, 17:450 Полиция ищет свидетелей сентябрьского тройного ДТП в Черехе 20.01.2021, 16:503 Центральную магистраль Пскова комплексно отремонтируют в рамках нацпроекта
20.01.2021, 14:100 «Ниссан» съехал в кювет в Стругокрасненском районе, есть пострадавший 20.01.2021, 13:022 Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры разработают в Пскове 20.01.2021, 12:040 Трех пьяных водителей-рецидивистов остановили псковские полицейские 20.01.2021, 10:240 На средства «дорожного» нацпроекта приведут в порядок 10,5 км дороги Дубровка - Дедовичи
20.01.2021, 09:460 Два автомобиля столкнулись на улице Ипподромной в Пскове 19.01.2021, 22:360 Минпромторг предложил повысить ставку утильсбора на легковые машины и грузовики 19.01.2021, 19:541 ГИБДД Псковской области проводит фоточеллендж 19.01.2021, 17:166 Юрий Киргинцев рассказал, почему автобусы не ездят по расписанию
19.01.2021, 16:502 В Псковпассажиравтотрансе назвали рентабельную цену за проезд в автобусе 19.01.2021, 16:060 Базу хранения старых автобусов создают в Острове 19.01.2021, 15:283 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 19.01.2021, 10:040 Пьяный водитель врезался в столб на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО
18.01.2021, 22:240 Проверять свидетельства о госрегистрации на стеклоомывайку советуют псковичам 18.01.2021, 21:360 «Псковпассажиравтотранс» выпустил на линию новые автобусы МАЗ 18.01.2021, 21:100 Водитель «Опеля» сбил пешехода в Пскове на Коммунальной 18.01.2021, 20:220 До 1 июля в Пскове отремонтируют улицу Бастионную
18.01.2021, 18:141 Еще 22 пешеходных перехода вблизи школ Псковской области сделают безопаснее 18.01.2021, 17:210 10 патрульных экипажей проверяли псковских водителей на выходных 18.01.2021, 16:530 Псковский инспектор ДПС помог семье выбраться из смятого в ДТП автомобиля 18.01.2021, 16:101 Нетрезвый петербуржец катался на «Порше» по Опочке
18.01.2021, 14:250 В Пскове сбит пешеход на улице Яна Фабрициуса 18.01.2021, 13:170 Движение транспорта затруднено на Ольгинском мосту в Пскове из-за ДТП. ФОТО 18.01.2021, 12:060 Почти 1900 правонарушений пресекла за неделю псковская Госавтоинспекция 18.01.2021, 11:260 Семейство BMW ждет несколько пополнений
18.01.2021, 11:120 До норматива доведут 7,6 км дороги Невель - граница с Белоруссией 18.01.2021, 10:010 Заработал новый светофор на перекрестке Инженерной и Индустриальной в Пскове 17.01.2021, 17:340 «Шевроле Нива» перевернулась в Псковском районе, двое пострадали. ФОТО 17.01.2021, 16:480 Три автомобиля притерлись на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
17.01.2021, 15:590 Автоэксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей 17.01.2021, 12:560 В Госдуме оценили идею по замене водительских прав на QR-коды 17.01.2021, 11:200 ГИБДД призывает водителей к предельной осмотрительности на дорогах Псковской области 16.01.2021, 23:590 Почему не стоит оставлять щетки стеклоочистителя в поднятом положении – рекомендации псковичам
16.01.2021, 22:092 На перекрестке Народной и Люксембург в Пскове не нужны светофор или кольцо – результаты опроса 16.01.2021, 18:563 Эксперт рекомендовал псковичам прогревать двигатель не более 5 минут 16.01.2021, 17:300 Три автомашины столкнулись в Пскове на Рижском проспекте 16.01.2021, 14:246 Срывы расписания автобусного движения в Пскове связаны с погодой и изношенностью автобусов
16.01.2021, 09:400 Изменилась схема движения автобуса №138 «Псков-Торошинка» 15.01.2021, 16:361 Улица Чудская станет самым крупным объектом нацпроекта в Пскове в 2021 году 15.01.2021, 15:220 Псковские полицейские помогли женщине потушить загоревшийся автомобиль 15.01.2021, 14:295 Схема движения по кольцу на Инженерной в Пскове будет изменена
15.01.2021, 13:150 В Пскове женщина-водитель с амбре ударила автоинспектора и сбросила шубу 15.01.2021, 12:020 «Рено Меган» перевернулся в Опочецком районе 15.01.2021, 10:570 В Гдовском районе паспортизируют деревянный мост 15.01.2021, 10:300 Более 50 млн рублей направлено на освещение дорог Псковской области
15.01.2021, 07:000 «АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили 14.01.2021, 19:420 Невельский суд не стал прекращать дело в отношении виновника смертельного ДТП 14.01.2021, 19:087 Губернатор о переполненных автобусах и их долгом ожидании: Я буду относиться к этому, как к ЧС 14.01.2021, 16:400 Около 4 тысяч кубометров снега вывезено из Пскова на новогодних праздниках
14.01.2021, 15:590 Возобновляется регулярное автобусное сообщение между Псковом и Новгородом 14.01.2021, 12:560 Девушка получила раны век в результате ДТП в Пскове 14.01.2021, 12:460 В УГХ Пскова объяснили отсутствие кнопок на новом светофоре на Индустриальной 14.01.2021, 11:160 Два пассажира пострадали в столкновении «Мерседеса» с «Ровером» в Пскове
14.01.2021, 10:570 Нетрезвых водителей «Ауди» и ВАЗа остановили полицейские в Великих Луках 14.01.2021, 10:000 Сильный мороз и автомобиль. Советы по эксплуатации в холода 14.01.2021, 09:320 Водителя с острым психозом отстранили от управления автомобилем в Дедовичах 14.01.2021, 09:160 Фотофакт: В Пскове автомобиль наехал на открытый люк
14.01.2021, 08:506 Видишь кнопку? А она есть 13.01.2021, 21:322 Мигрантам могут запретить работу в такси 13.01.2021, 20:360 В Печорах на знаках пешеходных переходов установили специальные таблички 13.01.2021, 19:550 В плохую погоду камеры фотофиксации могут выписать штраф ошибочно
13.01.2021, 16:272 Более четырех километров новой разметки появилось на дорогах Псковской области 13.01.2021, 15:200 Интерактив: Как не заставлять школьников ходить по темной дороге 13.01.2021, 11:584 Более 50 новых автобусов «Псковпассажиравтотранса» вышли на линии 13.01.2021, 11:444 Фотофакт: В Пскове появился проекционный пешеходный переход
13.01.2021, 11:250 Стало известно, в чей дом врезался грузовик в Порховском районе. ФОТО 13.01.2021, 10:530 «Лада» и «Ниссан» столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове 13.01.2021, 10:310 Фура врезалась в дом в Порховском районе 12.01.2021, 18:200 Два автомобиля не разъехались на улице Ленкоммуны в Невеле
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.