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Себежанин лишился свободы за вождение в нетрезвом виде

В Себежском районном суде рассмотрено дело в отношении местного жителя, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

За езду в состоянии алкогольного опьянения мужчина был наказан в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года на улице Ленина в Идрице его снова остановили сотрудники ГИБДД. Нетрезвый мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2105.

Приговором Себежского районного суда ему назначено наказание в виде 8 месяцев тюрьмы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.