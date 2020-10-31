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Автодорожный надзор в Псковской области выявил 1300 нарушений

10.02.2021 13:50|ПсковКомментариев: 0

1300 административных правонарушений выявил за год территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель начальника управления Анатолий Ефимов.

Заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Анатолий Ефимов

По его словам, минувший год был сложным для всех отраслей народного хозяйства, не обошел он своим вниманием и транспортников. В конце 2020 года постановлением правительства РФ было отменено 152 приказа Минтранса России и 79 постановлений правительства, которые касались обеспечения безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров, грузов и другой деятельности, связанной с перевозками. С 1 января 2021 года принят ряд новых документов. Изменились правила перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, правила перевозки организованных групп детей, опасных грузов, а также условия управления тяжеловесным и крупногабаритным транспортом, профессиональные и квалификационные требования к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесены изменения в оформление путевых листов.

Анатолий Ефимов подчеркнул, что, несмотря на сложности, служба принимала определенные меры по обеспечению безопасности перевозок грузов и пассажиров. За прошлый год провели 198 плановых и внеплановых проверок субъектов транспорта, провели 573 рейда без участия юрлиц и ИП. Составлено 1300 протоколов об административных правонарушениях.

«2021 год начали с плановых проверок лицензиатов. Уже прошли проверку 32 субъекта транспорта. Проверки показали, что без нарушений законодательства работали, в том числе, ИП Андреев А. А., ИП Евдокимов В. М., ООО "Нива", ИП Носов В. М. Однако, пришлось составить протоколы в отношении перевозчиков ООО "Анскино", ИП Силачева В. В.», - уточнил Анатолий Ефимов.

Особое внимание, по его словам, сотрудники ведомства уделяют контролю за перевозками пассажиров и грузов на территории Псковской области. «И сегодня специалистов автодорожного надзора можно встретить в любом районе области. Успешно продолжают работать стационарные посты по контролю за перевозками пассажиров и грузов в международном сообщении», - отметил Анатолий Ефимов.

Теги: #транспорт #автодорожный надзор #перевозчики
Источник: Псковская Лента Новостей
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