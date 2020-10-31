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Автодорожный надзор в Псковской области выявил 1300 нарушений

1300 административных правонарушений выявил за год территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель начальника управления Анатолий Ефимов.

Заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Анатолий Ефимов

По его словам, минувший год был сложным для всех отраслей народного хозяйства, не обошел он своим вниманием и транспортников. В конце 2020 года постановлением правительства РФ было отменено 152 приказа Минтранса России и 79 постановлений правительства, которые касались обеспечения безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров, грузов и другой деятельности, связанной с перевозками. С 1 января 2021 года принят ряд новых документов. Изменились правила перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, правила перевозки организованных групп детей, опасных грузов, а также условия управления тяжеловесным и крупногабаритным транспортом, профессиональные и квалификационные требования к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесены изменения в оформление путевых листов.

Анатолий Ефимов подчеркнул, что, несмотря на сложности, служба принимала определенные меры по обеспечению безопасности перевозок грузов и пассажиров. За прошлый год провели 198 плановых и внеплановых проверок субъектов транспорта, провели 573 рейда без участия юрлиц и ИП. Составлено 1300 протоколов об административных правонарушениях.

«2021 год начали с плановых проверок лицензиатов. Уже прошли проверку 32 субъекта транспорта. Проверки показали, что без нарушений законодательства работали, в том числе, ИП Андреев А. А., ИП Евдокимов В. М., ООО "Нива", ИП Носов В. М. Однако, пришлось составить протоколы в отношении перевозчиков ООО "Анскино", ИП Силачева В. В.», - уточнил Анатолий Ефимов.

Особое внимание, по его словам, сотрудники ведомства уделяют контролю за перевозками пассажиров и грузов на территории Псковской области. «И сегодня специалистов автодорожного надзора можно встретить в любом районе области. Успешно продолжают работать стационарные посты по контролю за перевозками пассажиров и грузов в международном сообщении», - отметил Анатолий Ефимов.