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В Псковской области продолжают расти цены на бензин

В январе 2021 года на потребительском рынке Псковской области, как по сравнению с предыдущем месяцем, так и по отношению к январю 2020 года, наблюдался рост цен на бензин автомобильный всех марок и на дизельное топливо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Цены на дизельное топливо росли опережающими темпами.

Январь 2021 в % к декабрю 2020 январю 2020 Бензин автомобильный марки АИ-92 101,1 103,3 Бензин автомобильный марки АИ-95 101,1 102,5 Бензин автомобильный марки АИ-98 101,0 102,5 Дизельное топливо 101,2 104,3

Инфографика: Псковстат