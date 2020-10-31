В Псковской области продолжают расти цены на бензин

В январе 2021 года на потребительском рынке Псковской области, как по сравнению с предыдущем месяцем, так и по отношению к январю 2020 года, наблюдался рост цен на бензин автомобильный всех марок и на дизельное топливо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
Цены на дизельное топливо росли опережающими темпами.
|
|
Январь 2021 в % к
|
декабрю
2020
|
январю
2020
|
Бензин автомобильный марки АИ-92
|
101,1
|
103,3
|
Бензин автомобильный марки АИ-95
|
101,1
|
102,5
|
Бензин автомобильный марки АИ-98
|
101,0
|
102,5
|
Дизельное топливо
|
101,2
|
104,3