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АвтоМир / За рулём

Псковский автомеханик стал лучшим в России среди автосервисов FIT SERVICE

24.02.2021 10:15|ПсковКомментариев: 1

Пскович Олег Маховский занял 1-е место в конкурсе, в котором участвовали порядка 2 тысяч специалистов из России и Казахстана. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе FIT SERVICE, его признали лучшим автомехаником федеральной сети FIT SERVICE по итогам прошлого года.

Награждение состоялось 23 февраля на рабочей встрече, организованной коллективом псковских автосервисов FIT SERVICE. Кроме того, на федеральном уровне отметили работу двух псковских автосервисов, занявших 2-е и 3-е места из 245 претендентов на звание лучшего автосервиса сети FIT SERVICE. «Наши земляки уступили лишь городу Новороссийску», - отметили в пресс-службе.

В ходе встречи представители псковских автосервисов сети FIT SERVICE поделились результатами работы в 2020 году и рассказали о планах на будущее. Отмечалось, что в 2020 году продажи выросли на 13% по сравнению с 2019-м. При этом на 39% увеличилось количество постоянных клиентов, а всего услугами псковских автосервисов FIT SERVICE уже воспользовались 8674 автовладельца со дня открытия первого автосервиса (7 августа 2018 года по адресу: Псков, улица Чудская, 7).

Также говорилось о том, что уровень удовлетворенности клиентов услугами псковских автосервисов выше, чем в среднем по сети - он составил 96% за 2020 год. А зарплата выросла в среднем на 22,4% по сравнению с прошлым годом.

В текущем году продолжится активный поиск мест для открытия еще двух автосервисов FIT SERVICE в Пскове. Псковская команда планирует открытие автосервисов FIT SERVICE и в других регионах на европейской части страны.

Автосервисы FIT SERVICE в Пскове являются частью международной сети FIT SERVICE, которая на данный момент считается самой крупной сетью автосервисов в России. Компания FIT SERVICE была основана в 2008 году в городе Новосибирске. По данным на 2021 год, в сети насчитывается 245 автосервисов в 123 населенных пунктах и 2 странах.

Добавим, автомеханик Олег Маховский работает на станции на улице Труда, 79б.

Теги: #FIT SERVICE
Источник: Псковская Лента Новостей
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