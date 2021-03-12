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Штраф в 60 тысяч рублей заплатит печерянин за «липовые» права

Работниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Печорского района.

Установлено, что в декабре 2020 года мужчина через интернет-сайт заказал с целью дальнейшего использования, а позднее приобрел в Москве за 10 тысяч рублей поддельное водительское удостоверение на свое имя и фамилию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, вечером 30 декабря 2020 года злоумышленник, управляя автомобилем марки «Ягуар» и имея при себе поддельное водительское удостоверение, был остановлен сотрудниками ГИБДД на 294 км автодороги Санкт-Петербург - Киев. При проверке его документов мужчина предъявил сотрудникам полиции заведомо поддельное водительское удостоверение, тем самым совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

В судебном заседании защитником было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении виновного и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По итогам рассмотрения ходатайства, суд, с учетом позиции прокурора, ряда смягчающих обстоятельств, личности виновного, раскаяния в содеянном, заключения договора на обучение в автошколе, заглаживания причиненного преступлением вреда путем добровольного пожертвования денежных средств в Псковское областное отделение Российского детского фонда на благотворительность, определил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 60 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.