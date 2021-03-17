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Пьяного водителя из Палкинского района отправили в колонию на 8 месяцев

Пьяного водителя из Палкинского района привлекли к уголовной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

23 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал по центру Пскова. Его остановили сотрудники ДПС.

Суд признал жителя Палкинского района виновным. Учитывая тот факт, что он ранее был судим за аналогичные преступления в 2018 и 2019 годах, ему назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортом сроком на 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.