Парковку для инвалидов предлагают снова организовать у администрации Псковской области

Региональное отделение Всероссийского общества инвалидов будет поднимать вопрос об организации парковочных мест для автомобилей инвалидов рядом со зданием администрации Псковской области. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения ВОИ Марина Борисенкова, отвечая на вопрос радиослушателя.
Также Марина Борисенкова напомнила, что в самом здании областной администрации есть подъемное устройство для инвалидов. Оно располагается в том крыле, где находятся самые необходимые для них комитеты: комитет соцзащиты и комитет по здравоохранению. Воспользоваться подъемником может любой гражданин, которому тяжело или невозможно подняться по лестнице.