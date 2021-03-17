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Парковку для инвалидов предлагают снова организовать у администрации Псковской области

Региональное отделение Всероссийского общества инвалидов будет поднимать вопрос об организации парковочных мест для автомобилей инвалидов рядом со зданием администрации Псковской области. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения ВОИ Марина Борисенкова, отвечая на вопрос радиослушателя.

«Мы долго вели разговор о парковочных местах для инвалидов. Они там были организованы, но, так как там узкая проезжая часть, эти парковочные места располагаются не совсем удобно для инвалидов, поэтому их убрали. Но, думаю, мы будем поднимать вопрос. Парковочные места для машин инвалидов должны быть», - отметила гость студии.

Также Марина Борисенкова напомнила, что в самом здании областной администрации есть подъемное устройство для инвалидов. Оно располагается в том крыле, где находятся самые необходимые для них комитеты: комитет соцзащиты и комитет по здравоохранению. Воспользоваться подъемником может любой гражданин, которому тяжело или невозможно подняться по лестнице.