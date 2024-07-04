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«Живи с открытым сердцем»: брендированные автобусы запустят в Пскове 5 декабря

Два брендированных автобуса начнут курсировать в Пскове 5 декабря, в Международный день добровольца, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Автобусы будут курсировать по различным маршрутам в течение месяца, чтобы жители областного центра могли узнать о достижениях волонтёров. На автобусах размещен логотип Добро.рф, а также надписи: «Нас объединяют миллионы добрых дел», «Люди с большим сердцем» и «Живи с открытым сердцем».

Платформа Добро.рф поддерживает волонтёрское движение, предлагая доступ к тысячам проектов и инициатив по всей России. Здесь можно стать добровольцем, развивать свои навыки и реализовывать собственные идеи.

Напомним, в рамках празднования Международного дня добровольца в Пскове запланирован целый ряд мероприятий. 5 декабря с 12:15 до 13:30 в Ледовом дворце пройдет массовое катание на коньках. Аренда коньков для волонтеров будет бесплатная. Регистрация на участие в мероприятии по ссылке.

Также в этот день добровольцы смогут бесплатно посетить клуб виртуальной реальности Another World в 20:00 и 20:30 группами по 15 человек. Регистрация здесь. Мероприятия в честь Дня добровольчества проведут и в Доме молодёжи. Для всех желающих будут проводиться познавательные лекции и мастер-классы, в том числе по кастомизации одежды.

В «Кофейне на Великой» и в кондитерской «Крем-брюле» волонтеры смогут получить бесплатный кофе. Для этого нужно показать аккаунт волонтера на платформе Добро.РФ.

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Ранее сообщалось, что ежегодное итоговое добровольческое мероприятие «Доброволец Псковской области» состоится в областном центре 18 декабря.