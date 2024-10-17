АвтоМир / За рулём

Аналог ОСАГО для курьеров вводить не нужно — Владимир Кузь

Аналог ОСАГО для курьеров, работающих на велосипеде или мопеде, вводить в Псковской области не требуется. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей высказал депутат Псковского областного Собрания, куратор федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Псковской области Владимир Кузь.

Служба доставки в Пскове активно развивается. Передвигаются многие курьеры на средствах индивидуальной мобильности, и зачастую они становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Чтобы помочь курьерам, попадающим в такую ситуацию, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России необходимо ввести аналог полиса ОСАГО для курьеров, работающих на велосипеде или мопеде.

По мнению Владимира Кузя, на деле к такому механизму возникает много вопросов, ввести его только для курьеров будет проблематично.

«Я считаю, что не нужно ничего вводить. Курьеры передвигаются на велосипедах, на самокатах. Тогда надо всем велосипедистам и самокатчикам водить нечто похожее, потому что страдают не только курьеры. Я думаю, что это излишне. Ну и каждый велосипед тогда придется ставить на учет, получать удостоверение на право управления велосипедом или самокатом», - прокомментировал инициативу Владимир Кузь.