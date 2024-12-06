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Улицу Максима Горького в Пскове отремонтируют в 2025 году

В следующем году одним из объектов дорожного ремонта станет улица Максима Горького. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«С подрядной организацией уже подписан контракт. Весной, как только позволит погода, можно будет приступить к работам. Контракт рассчитан до марта 2026 года, однако все работы будут выполнены в 2025 году», – сказал глава города.

Будет отремонтирован участок от Рижского проспекта до Красноармейской набережной длиной более 1,4 км. Под замену пойдут покрытие дороги, тротуаров и автобусных остановок, бортовой камень и пешеходные ограждения, скамейки, урны и автопавильоны. Завершающим этапом станет благоустройство газонов и разметка.