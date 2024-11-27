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Кондуктор получила тяжелую травму в автобусе в Псковской области

Государственная инспекция труда в Псковской области расследовала несчастный случай с работником государственного предприятия региона «Псковпассажиравтотранс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в инспекции.

Во время экстренного торможения транспортного средства женщина упала и получила травму головы. Врачи диагностировали у 65-летней пострадавшей травматическое кровоизлияние в теменной области головы. Травма классифицирована как тяжелая.

В результате проведенного расследования было установлено, что пострадавший сотрудник не проходил необходимого обучения и проверки знаний по охране труда. Кроме того, работодатель допустил женщину к работе без прохождения обязательного периодического медицинского осмотра.

По итогам расследования были возбуждены административные дела о правонарушении, а ГППО «Псковпассажиравтотранс» привлекли к административной ответственности.