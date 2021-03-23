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Пьяного тракториста остановили полицейские в Псковском районе

Нетрезвого тракториста остановила дорожная полиция в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

2 апреля по улице Юбилейной в деревне Родина на тракторе МТЗ-82 ехал местный житель 1973 года рождения. Его остановили для проверки и установили, что механизатор местной сельхозорганизации находился в нетрезвом состоянии.

В Великих Луках ночью 2 апреля у дома по улице Щорса полицейские остановили автомобиль «Вольво». За рулем находился нетрезвый 28-летний горожанин.

А в Пустошкинском районе 3 апреля по автотрассе Санкт-Петербург – Невель на автомашине «Фиат» ехал нетрезвый местный житель 1976 года рождения.

Все водители дали признательные показания. По данным фактам идут проверки.