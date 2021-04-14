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Автомобили мешают уборке тротуаров в деревне Родина — Андрей Тарасов

Припаркованные автомобили мешают механизированной уборке тротуаров в деревне Родина Псковского района. Об этом сообщил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«В этом плане нужна помощь ГИБДД, чтобы они обратили внимание на то, что проход по пешеходным тротуарам должен быть свободным, в том числе, чтобы машины не мешали пешеходам. А для управляющей компании это важно, потому что механизированная уборка осуществляется как раз по этим путям», - сказал Андрей Тарасов и назвал эту проблему «серьезной».

«Механизированная уборка зависит от того, как работают органы ГИБДД», - считает директор управляющей компании.

Гость студии рассказал, что в микрорайоне на 95-98% удалось решить проблему парковки автомобилей на зеленой зоне. «За последний год случаев шесть всего было», - отметил Андрей Тарасов.