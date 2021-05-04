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Около 2 тысяч нарушений парковки выявили в Псковской области с помощью «Паркона»

О двух способах фиксации нарушений парковки в Псковской области рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове инспектор по исполнению административного законодательства УГИБДД МВД России по Псковской области Алексей Большаков.

Один из них, комплекс «Паркон», осуществляет автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений стоянки и остановки в зоне действия знаков, где это запрещено. В прошлом году с помощью «Паркона» выявили 1885 нарушений. За то же время инспектора выявили практически в два раза больше — 3218 нарушений по этой статье.

Алексей Большаков отметил, что диапазон выявления нарушений у инспекторов больше. Так, они фиксируют нарушения парковки у пешеходных переходов, железнодорожных переездов и так далее.

«Я думаю, что эти технологии будут развиваться. С каждым годом количество нарушений, выявленных с помощью фото- и видеофиксации увеличивается», - сказал он.

Добавим, что на данный момент в Пскове есть один автомобиль, оснащенный комплексом «Паркон».