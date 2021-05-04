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Нетрезвого водителя мопеда остановили полицейские в Дедовичском районе

Житель Дедовичского района управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка остановили для проверки 25-летнего водителя в деревне Дубровка 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А ночью 6 мая в Невеле у дома на улице Красноармейской полицейские остановили машину ВАЗ-2108, за рулем был нетрезвый местный житель 1992 года рождения.

В Пушкинских Горах вечером 7 мая на улице Ленина на автомобиле ВАЗ-21051 ехал 38-летний пскович. Он также был в нетрезвом виде.

Водители этих транспортных средств дали признательные показания. В настоящее время по всем данным фактам проводят проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.