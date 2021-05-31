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Пьяные водители-рецидивисты задержаны в Псковском и Плюсском районах

В Псковском и Плюсском районах дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 10 июня по дороге Корытово - Пристань в Псковском районе на автомобиле «Мицубиси» следовал пскович 1970 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в поселке Плюсса 7 июня у дома по улице Заречной стражи порядка остановили для проверки автомашину «ВАЗ-21043». Выяснилось, что легковым автомобилем управлял нетрезвый 39-летний житель Плюсского района. По данным фактам проводятся проверки.

Эти лица понесут наказание в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.