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За повторное вождение в нетрезвом виде двум псковичам грозит уголовная ответственность

Псковские сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных водителей, которые вновь сели за руль в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Утром 19 сентября у дома по улице Дальней в Великих Луках стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Лада Приора». Выяснилось, что 29-летний водитель был пьян.

Днем 20 сентября в поселке Бежаницы по улице Советской задержали 41-летнего водителя ВАЗа.

Оба мужчины ранее привлекались к ответственности за нетрезвое вождение транспортных средств.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.