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МВД не поддержало идею ужесточить правила для водителей

МВД назвало нецелесообразным предложение «Союза операторов техосмотра» внести поправки в ПДД, включив диагностическую карту в перечень документов, которые водитель обязан иметь с собой и передавать полицейским для проверки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ГУ ОБДД МВД России организации.

МВД считает, что нужды в такой норме нет в связи с «нахождением соответствующих сведений в информационных ресурсах» (то есть, инспектор может проверить наличие диагностической карты онлайн).

Напомним, по действующим ПДД водитель обязан возить с собой права, СТС, полис ОСАГО, в отдельных случаях — документ, подтверждающий инвалидность, лицензию на перевозку и т. д.

В течение 2021 года между бизнесом, чиновниками и политиками ведутся споры о судьбе системы техосмотра. После того как 22 августа вступил в силу закон об «отвязке» техосмотра от ОСАГО, правительство и «Единая Россия» предложили перейти на добровольный ТО для легковых автомобилей и мотоциклов (законопроект уже внесен в Госдуму). Инициативу пытаются заблокировать операторы техосмотра. В августе несколько профильных ассоциаций (союз операторов ТО, союз «Техэксперт», гильдия операторов ТО при Московской ТПП, некоммерческое партнерство «Безопасность и транспорт» и другие) направили коллективное письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой сохранить обязательные проверки, ввести штрафы за отсутствие ТО с 1 октября, пересмотреть тарифы на прохождение инструментального контроля и обязать автомобилистов возить с собой диагностические карты.

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Отвечая на коллективное письмо операторов, в МВД прокомментировали и ситуацию с Единой автоматизированной информационной системой техосмотра (ЕАИСТО), куда операторы должны вносить информацию о проверяемых машинах. Компании пожаловались на сбои в системе. «В настоящее время проводятся мероприятия по стабилизации работы системы»,— говорится в ответе МВД. В 2020 году компания «Программный продукт» по контракту с МВД за 80 млн рублей занималась модернизацией ЕАИСТО. Согласно условиям, система должна работать круглосуточно без сбоев, недостатки софта устраняются по гарантии.

Идею штрафа за отсутствие ТО с 1 октября в МВД также не поддержало.

Действующим кодексом с 1 марта 2022 года вводится штраф в 2 тысячи рублей за зафиксированное камерой движение на машине без полиса. Норма противоречит логике законопроекта о добровольном техосмотре, но документов об отмене штрафа в Госдуму не вносилось. Полиция, в свою очередь, ссылается на поручение премьера Дмитрия Медведева 2019 года «не допускать» внесения поправок в действующий КоАП через правительство до принятия нового Кодекса (над его текстом Минюст работает с 2020 года), если они не связаны с отдельными поручениями КС, президента или Белого дома.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов позицию МВД поддержал: «Оператором ЕАИСТО является ГИБДД, проверить наличие ТО в своей системе им легко». Ефремов напомнил, что сегодня санкций за отсутствие техосмотра для физлиц не предусмотрено, а с учетом обсуждаемой инициативы сделать техосмотр добровольным нет смысла вводить в ПДД требование возить с собой карту.

Глава «Союза операторов техосмотра» Максим Бурдюгов напоминает, что обязанность для автовладельцев проходить техосмотр по-прежнему предусмотрена законом о ТО, ПДД и техрегламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Что касается работы ЕАИСТО, то, по словам Максима Бурдюгова, вчера система функционировала, однако нельзя исключать сбоев в будущем.

Ассоциации предлагали правительству комплексный план реформирования отрасли, включая систему мотивации граждан проходить техосмотр, но от МВД встречных или альтернативных предложений не поступило, отмечает глава гильдии операторов ТО при Московской ТПП Игорь Волчек. «Такое ощущение, что борются они не за безопасность движения, а с безопасностью,— говорит он.— Особенно это странно на фоне безобразия, происходящего с ЕАИСТО. Система была запущена еще в марте 2021 года, за это время ее должны были наладить. Пока что имеем лишь "работы по стабилизации", в результате которых люди стоят в очередях, пройти ТО не могут, а операторы несут колоссальные убытки».