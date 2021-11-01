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Владимир Папорт о знающих ПДД детях и проекционных пешеходных переходах в Пскове

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Ведущий Тахир Ташпулатов поговорил с ним о дорожной обстановке в областном центре и об особенностях поведения на дороге в осенне-зимний период и темное время суток.

- Владимир Анатольевич, каков общий уровень аварийности на дорогах? Какова статистика этого года?

- По состоянию на 9 месяцев отмечается общее снижение количества ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Статистика снизилась в данной категории более чем на 19%. На 12% меньше раненых в ДТП, а также погибших. Основными видами ДТП на территории Пскова являются столкновения транспортных средств и наезд на пешеходов. Столкновений у нас зарегистрировано за 9 месяцев 48, наездов на пешеходов — 44. Самым аварийным у нас является время с 15.00 до 18.00, дни недели — среда и четверг.

- Ни для кого не секрет, что число ДТП увеличивается в осенне-зимний период. Намного ли?

- Если мы опять вернемся к статистике, то общее количество ДТП все равно произошло в светлое время суток. Из 123 дорожных аварий, зарегистрированных на территории города Пскова, 94 ДТП произошло в светлое время суток. Основной массив ДТП все равно происходит в часы пиковых нагрузок на улично-дорожную сеть. Это время отмечается как аварийно опасное.

- Я думал, что придет зима, будет рано темнеть и час-пик придется на 18.00-19.00, когда уже будет темно, и на дорогах будет несладко.

- С наступлением осенне-зимнего периода, в связи с изменением светового дня, будут изменения на дорогах. Я в очередной раз хочу напомнить о необходимости ношения светоотражающих элементов, которые смогут обеспечить видимость пешеходов на проезжей части.

- Это правильно. Как раз следующий вопрос про светоотражатели. Эффективно ли это?

- Безусловно. Водитель практически на две трети раньше видит фликер.

- Сейчас в школах проводят различные разъяснительные профилактические беседы и занятия. Многие школьники уже носят фликеры на рюкзаках.

- Во всех образовательных учреждениях ведется огромная работа. В начале сентября проводились мероприятия во всех классах, а особенно — в начальной школе. Детям рассказали, как нужно вести себя, как правильно переходить дорогу. Вместе с учителями дети составляли безопасный маршрут из школы до дома и обратно. Родителей просили, чтобы первое время после летних каникул они вместе со своими детьми прошли этот безопасный маршрут: из школы домой, из дома на секцию или кружки.

Важно, чтобы ребенок понимал, что безопаснее всего переходить дорогу по пешеходному переходу. Мы всегда рекомендуем использовать именно регулируемые пешеходные переходы на маршрутах для несовершеннолетних, чтобы они безопасно добирались до образовательных учреждений.

- Это хорошая практика, чтобы родители вместе с детьми прошли этот маршрут. Ребенок еще раз это все посмотрит и наверняка запомнит.

- Абсолютно верно. Еще важно, чтобы мама и папа показали опасные моменты на данном маршруте, которые ребенок должен обходить стороной, на которые должен обращать внимание.

- Дети хорошо воспринимают эту информацию?

- Дети знают ПДД иной раз лучше, чем родители. На родительских собраниях многие мамы и папы говорят, что когда они едут с детьми в машине, то маленькие пассажиры часто делают им замечания: «Мама, папа, ты нарушаешь правила дорожного движения». Родители говорили, что было стыдно.

Огромный пласт работы проводится именно в рамках образовательных учреждений.

- Владимир Анатольевич, что необходимо учитывать водителю и пешеходу в темное время суток и когда пойдет снег? Что нельзя делать, чтобы не допустить ДТП?

- Начинается снижение видимости. Это связано именно с выпадением осадков. В данной ситуации не будьте самоуверенными. Будьте внимательными, особенно при проезде нерегулируемых пешеходных. Водители, в первую очередь, должны убедиться, что на переходе нет пешеходов, но и сам пешеход не должен выходить на проезжую часть, пока не убедится, что транспортное средство остановилось. Пешеход должен поймать взгляд водителя, чтобы они понимали друг друга. Как только вы убедились, что автомобилист вас пропускает, то можете проходить.

- Да, согласен. Самому иногда страшно переходить. Непонятно, остановится водитель или нет. Например, с водителем не получается установить визуальный контакт: он едет быстро и потом только резко тормозит.

- В четвертом разделе правил дорожного движения четко указано, что пешеход может переходить проезжую часть, только убедившись в безопасности. Самосохранение все-таки должно присутствовать.

- Конечно, тем более, когда будет гололед. Тогда нужно быть в три раза бдительнее. Потому что тормозной путь у машины будет совсем другим. На ваш взгляд, в Пскове стало лучше освещение на дорогах?

- Есть большие проблемы с неисправными линиями освещения и сроками их восстановления. Также с дополнительным освещением самих пешеходных переходов. Большая часть пешеходных переходов освещена в соответствии с требованиями ГОСТа. Мы понимаем, что есть требования, но также имеется естественное восприятие освещенности того или иного пешеходного перехода. Именно сейчас стараемся использовать не только энергоэффективные лампы, не только ярко-белый свет, но и тепло-желтый, который не слепит водителей.

- Вот как раз вы затронули тему освещения пешеходных переходов. Я видел, что некоторые пешеходные переходы освещены специальными проекторами. Такие элементы есть напротив администрации Пскова.

- Есть напротив администрации и на Рижском проспекте. Такие пешеходные переходы имеют место быть. Проекционные пешеходные переходы очень эффективны, особенно в зимний период времени, когда на проезжей части появляется снег. Водитель видит дорожную разметку, которая проецируется на снег, и он адекватно воспринимает этот пешеходный переход.

- Хорошая практика. Сейчас, наверное, в большем количестве их будут устанавливать?

- Работаем над этим вопросом. Улично-дорожная сеть города Пскова составляет 410 километров. Чтобы дополнительно установить эти пешеходные переходы, мы работаем с администрацией города и областным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству.

Очень много дорожных работ в областном центре проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Я еще раз раз хочу извиниться перед водителями и жителями города за те проблемы, которые возникли в перемещении. Надо потерпеть. Они закончатся, и мы хотя бы будем ездить по качественным и хорошим дорогам. В рамках этого проекта с администрацией города прорабатываем методы обозначения пешеходных переходов с их подсветкой, чтобы все участники дорожного движения видели друг друга.

- На площади Ленина хорошо сделали. Там и островок безопасности появился, и асфальт хороший. Вообще никаких нареканий.

- Там огромный массив несовершеннолетних идет в образовательные учреждения. Мы сами, родители, привозим туда детей, закрываем обзор видимости пешеходного перехода. Одним из главных решений было обеспечить видимость перехода. Там и интенсивность движения большая в утреннее, обеденное и вечернее время, когда начинаются и заканчиваются занятия. Нам нужно, чтобы наши дети безопасно попали в школу и вернулись со школы домой.