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Минюст подготовил новые «водительские» статьи в проекте КоАП

Проект нового КоАП Минюст перерабатывает уже в третий раз. В нем появились новые статьи, касающиеся нарушения правил дорожного движения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа.

Некоторые наказания по «водительским» статьям ужесточили при повторном нарушении, другие появились в КоАП впервые:

за повторное управление автомобилем с нечитаемым номером — 5 тысяч рублей или лишение прав;

повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой — штраф 3 тысячи рублей,

неоднократный отказ остановиться по требованию полицейского (например, во время погони) — лишение прав на три года или штраф 40 тысяч рублей,

стоянка вне отведенных «карманов» на автомагистралях и дорогах для автомобилей — 3 тысячи рублей,

выезд на дороги общего пользования на снегоходе, мотоблоке и подобной технике — штраф 1–2 тысячи рублей,

перевозка детей без автокресла — максимальный штраф увеличивается с 3 до 5 тысяч рублей.

Кодекс также дополнится нормами, о которых уже сообщали ранее. Наказанием за три грубых нарушения правил в год станет лишение прав или штраф 10-30 тысяч рублей, штраф 3 тысячи рублей за опасное вождение, штраф до 50 тысяч рублей и лишение прав за езду в пьяном виде с ребенком в салоне машины, а также задержание автомобиля пьяного водителя под залог в 30 тысяч рублей.

Добавим, в кодекс ввели процедуру временного лишения прав до решения суда за грубые нарушения ПДД. Тех, кто продолжит водить автомобиль будут штрафовать на 1–3 тыс. руб.