Минюст подготовил новые «водительские» статьи в проекте КоАП

Проект нового КоАП Минюст перерабатывает уже в третий раз. В нем появились новые статьи, касающиеся нарушения правил дорожного движения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа.
Некоторые наказания по «водительским» статьям ужесточили при повторном нарушении, другие появились в КоАП впервые:
Кодекс также дополнится нормами, о которых уже сообщали ранее. Наказанием за три грубых нарушения правил в год станет лишение прав или штраф 10-30 тысяч рублей, штраф 3 тысячи рублей за опасное вождение, штраф до 50 тысяч рублей и лишение прав за езду в пьяном виде с ребенком в салоне машины, а также задержание автомобиля пьяного водителя под залог в 30 тысяч рублей.
Добавим, в кодекс ввели процедуру временного лишения прав до решения суда за грубые нарушения ПДД. Тех, кто продолжит водить автомобиль будут штрафовать на 1–3 тыс. руб.