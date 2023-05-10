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Лось пробежал перед автомобилем в Ваулиных Горах. ВИДЕО

Лось пробежал перед автомобилем на дороге в Ваулиных Горах 9 мая. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Дмитрий Каляда / «ВКонтакте»

Как напомнили в Госавтоинспекции Псковской области, водителям необходимо быть особенно внимательными при движении в зоне действия знака «Дикие животные», которые устанавливаются в местах, где наиболее вероятно появление лосей, косуль, кабанов и других лесных обитателей. Только снижение скорости, особенно в темное время суток, позволит избежать наезда или уменьшить тяжесть последствия такого ДТП.

«Чаще всего столкновения с теми же лосями происходят в местах их обитания — в лесистой местности и на пути к водопою. Если вы увидели знак, предупреждающий о возможной встрече с сохатым, то утройте внимание и обязательно сбросьте скорость. Необходимо учитывать, что эти животные могут пересекать дорогу в любое время года по самым разным причинам», - добавили в ведомстве.

В темное время суток нужно максимально снижать скорость на дорогах. Причем не только там, где установлен знак «Дикие животные». Потому что животное может неожиданно появиться в любом месте — даже забежать в город.

Псковским автомобилистам рассказали, что необходимо делать при виде лося. «Если вы видите лосей на дороге, нужно немедленно остановиться и включить аварийный сигнал, таким образом, предупредив других водителей. После этого дождитесь, пока животное уйдет в лес. Ни в коем случае нельзя ему сигналить, потому что этим можно спровоцировать его неадекватную реакцию. Бывает, что лоси выходят на дорогу и стоят. Тогда сверните на обочину, остановитесь и включите аварийку. И обязательно дайте знак огнями встречным машинам», - уточнили в ГИБДД.

Часто животное внезапно появляется на дороге буквально за секунду до столкновения, так что даже если водитель едет со скоростью 60 километров в час, затормозить просто нереально. В этом случае необходимо постараться резко уйти от удара с животным.

Лось является, пожалуй, самым опасным животным для водителя из-за его частых появлений на дорогах, а также огромных габаритов — взрослая особь достигает в среднем 500 килограммов, да еще передвигается на длинных и сильных ногах. При столкновении такая тяжелая туша падает прямо на машину, разбивая лобовое стекло и сминая крышу. Кроме того, лось является стадным животным. И поэтому, если виден один лось, то с высокой степенью вероятности где-то поблизости может появиться и другой представитель этих парнокопытных.

Если столкновения все же избежать на удалось, и лось остался лежать на дороге, необходимо тут же сообщить о произошедшем в ГИБДД. Дальше дорожные полицейские уже вызовут работников охотинспекции. «Однако, как показывает практика, некоторые водители пытаются скрыться с места аварии и погружают погибшее животное в машину, чтобы избежать штрафа. Этого делать нельзя, поскольку подобные противоправные действия могут быть квалифицированы как браконьерство. К сожалению, кроме гибели животных и механических повреждений транспортных средств в подобных авариях нередко получают серьезные травмы сами автомобилисты и их пассажиры», - заключили в ведомстве.