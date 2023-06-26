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АвтоМир / За рулём

Протокол на нетрезвых водителей с 1 июля будут оформлять по-новому

03.07.2023 12:59|ПсковКомментариев: 0

Новые формы акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и протокола о направлении на медосвидетельствование на состояние опьянения начнут действовать с 1 июля, вступает в силу соответствующий приказ МВД.

Утвержденными с 1 марта этого года постановлением кабмина новыми правилами освидетельствования водителей в качестве альтернативы понятым при определении состояния водителя введена видеозапись самой процедуры. Вступающий в силу 1 июля приказ МВД учитывает эту альтернативу при оформлении новых форм акта освидетельствования и соответствующего протокола. Эти формы будут применяться до 1 марта 2029 года, пишет «Парламентская газета»

Сотрудники ГИБДД могли и прежде при освидетельствовании вместо понятых применять видеозапись, руководствуясь нормами ст. 27.12 КоАП, введенными в 2018 году. Но теперь эти нормы закреплены и в правилах освидетельствования водителей.

Согласно административному регламенту ГИБДД, если сотрудник Госавтоинспекции заметил у водителя признаки опьянения, этого достаточно для отстранения его от управления. Основанием для принятия такого решения должны послужить запах алкоголя изо рта шофера, неустойчивость позы, нарушение речи. Резкое изменение окраски кожных покровов лица нарушителя и поведение, не соответствующее обстановке, также должны натолкнуть инспектора на мысль о его неадекватности.

При этом отстранение от управления автомобилем должно проходить в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Обязательно составляется протокол, где указываются причина отстранения. Если, к примеру, сотрудник ГИБДД жмурится от перегара, которым обдает его водитель, то в протоколе инспектор ставит соответствующую галочку возле подходящего пункта.  

В то же время до проведения измерения представитель МВД должен рассказать, что собирается делать и показать, что он использует «правильный» алкотестер. В этом должны убедить документы о поверке прибора и клеймо на нем самом. С 1 марта 2023 года подтверждением поверки прибора служит также и информация из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

По окончании проверки водителя сотрудник ГИБДД должен составить акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Документ должны подписать водитель, инспектор и понятые, присутствовавшие во время процедуры.

Если водитель считает, что алкотестер ошибся, то единственный шанс избежать лишения прав — пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Отказ — это автоматическое признание в пьянстве за рулем. Перед «медосмотром» необходимо указать в соответствующем документе о своем несогласии с результатами предварительного освидетельствовании и там же потребовать проведения именно медицинской экспертизы.

В этом случае действует тот же порядок. Инспектор в присутствии понятых или под видеозапись составляет протокол о направлении на медосвидетельствование и препровождает искателя правды в соответствующее учреждение, имеющее соответствующую лицензию. Если медицинская проверка докажет ошибку прибора, полицейский должен доставить водителя обратно к его транспортному средству. 

Теги: #пьяный за рулем #ГИБДД #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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