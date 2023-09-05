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Цены на бензин в России обновили исторический максимум

Биржевая стоимость бензина марки АИ-95 в европейской части России по итогам сегодняшних торгов впервые поднялась выше отметки 76 тысяч рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Отмечается, что стоимость бензина АИ-95 держится на рекордных уровнях с 23 августа. Стоимость бензина Аи-92 также продолжает обновлять рекорды: он подорожал на 0,48%, до 65,472 тыс. рублей за тонну.

В августе доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что цена бензина на заправках осенью составит не более 62,98 рублей за литр, а дизельного топлива — 64,61 рубля. По ее словам, чтобы остановить рост цен на топливо, государство продолжает выплачивать нефтекомпаниям демпферные выплаты, благодаря которым те могут не повышать стоимость сырья.

С начала года стоимость разных марок бензина увеличивалась на 60–70%, дизтоплива — на 40%.