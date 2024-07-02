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Нетрезвых водителей Lada и УАЗ остановили на псковских дорогах

Жители Псковской области вновь попались на нетрезвом вождении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Вечером 10 августа на улице Новосокольнической в городе Великие Луки был остановлен для проверки автомобиль Lada Granta. Им управлял житель Великолукского района, мужчина 1962 года рождения. Ранее он уже привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, однако и в этот раз у водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Автомобиль был изъят сотрудниками полиции.

Этим же вечером в Пушкинских Горах на улице Пушкинской внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль УАЗ, за рулем которого был местный житель 2001 года рождения. У водителя имелись признаки опьянения, а ранее житель Пушкинских Гор уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Транспортное средство изъято.

По данным фактам проводятся проверки.