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Минпросвещения предложило законопроект частично дистанционной учебы в автошколе

Кандидаты в водители смогут дистанционно изучать теорию для получения водительских прав при наличии условий в образовательных учреждениях, следует из проекта приказа министерства просвещения РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

«Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах. Допускается применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации части (частей) теоретических занятий образовательной программы», - сообщается в документе.

Как уточняется в проекте, автошколы смогут применять обучение «на расстоянии» лишь в соответствии с постановлением правительства РФ об использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, которое вступило в силу с 1 сентября 2024 года, пишет РИА Новости.

Как указывается в пояснительной записке к документу, электронное и дистанционное обучение начинающих водителей могут применяться при проведении промежуточной аттестации и проверке теоретических знаний в ходе квалификационного экзамена.

Предполагается, что новый приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и придет на смену предыдущему нормативному документу министерства, регулировавшему образовательную деятельность автошкол с 2021 года.

В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь кандидату можно набрать семь штрафных баллов вместо пяти. Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз: теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев. Также для сдачи экзамена на права теперь нужен СНИЛС, а повестка в военкомат не позволит получить водительское удостоверение.